Водителя, сбившего ребенка в районе Карелии, могут взять под стражу

Прокуратура Карелии взяла на контроль расследование уголовного дела по факту причинения ребенку травм в результате ДТП.

Так, 18 октября в 21.00 в Олонце 29-летний водитель, управляющий автомобилем «Нива», совершил наезд на 13-летнего подростка, который шел по краю дороги. Виновник аварии сбежал с места ДТП, испугавшись ответственности.

В результате наезда подросток, учащийся местной школы, получил тяжелые травмы и был доставлен в ДРБ Петрозаводска.

Предварительно установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту Следком Карелии возбудил уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой республики на контроль.

Кроме того, прокуратура Олонецкого района организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги, в том числе нормативов освещенности.