Водителя скорой помощи в Беломорске вернули к работе после незаконного увольнения

Суд вынес решение по делу о незаконном увольнении водителя скорой помощи.

Сегодня, 20 июня, в Беломорске районный суд признал, что увольнение водителя скорой помощи было незаконным. Об этом рассказали в пресс-службе судов. Ранее мужчину уволили из-за неявки на рабочее место 6 мая. Начальство посчитало это грубым нарушением со стороны работника.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что руководство не проинформировало работника об установленном сменном графике работы. Более того, оказалось, что вне города у него сломалась машина, о чем он сообщил начальству и заранее попросил отгул. Суд определил это как уважительную причину для неявки на работу. Его увольнение признали незаконным, так как не было его вины в отсутствии на рабочем месте в тот день.



После суда мужчину восстановили на работе на ту же должность водителя машины скорой помощи. На сегодняшний день решение суда еще не вступило в силу.









