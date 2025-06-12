Водителя троллейбуса с явными признаками опьянения сняли с рейса в Петрозаводске

Всего в выходные дни сотрудники ГАИ отстранили от управления 19 водителей.

Как рассказали в ГАИ города, 10 водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения, 9 — не имели прав. В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства перемещены на специализированную стоянку.

В числе отстраненных от управления оказался водитель троллейбуса. Поздним вечером 13 июня на набережной Варкауса автоинспекторы остановили троллейбус, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения.

«От прохождения освидетельствования 43 — летний водитель отказался, направлен на медицинское, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Проводится проверка организации, которая допустила к управлению транспортным средством водителя с признаками опьянения.