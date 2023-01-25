Водителя увезли в больницу после жесткого ДТП на трассе в Карелии

В Питкярантском районе столкнулись Skoda Yeti и «Лада Калина».
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 17 февраля в 14:30 на 116 км автодороги Олонец-Питкяранта-Лепясилта. По предварительной информации, при встречном разъезде автомобилей Skoda Yeti и «Лада Калина» произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения.
На месте ДТП 66-летнему водителю Skoda и его 61-летней пассажирке была оказана разовая медицинская помощь. 52-летний водитель «Лады» госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, водитель самого известного электрокара пострадал в ДТП под Петрозаводском.
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