Водителя в хлам разбитого микроавтобуса после столкновения с фургоном на трассе в Карелии увезли в больницу с места аварии

Дорожная авария произошла ночью 21 ноября в Прионежском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Прионежском районе, которое произошло ночью в четверг, 21 ноября.

Как рассказали в дорожной полиции, около 2 часов ночи на 432 километре автодороги «Кола» столкнулись микроавтобус Ford Transit и фургон JAC.

В результате дорожной аварии 51-летний водитель микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован.