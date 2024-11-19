Водителя в хлам разбитого микроавтобуса после столкновения с фургоном на трассе в Карелии увезли в больницу с места аварии

Дорожная авария произошла ночью 21 ноября в Прионежском районе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Прионежском районе, которое произошло ночью в четверг, 21 ноября.
Как рассказали в дорожной полиции, около 2 часов ночи на 432 километре автодороги «Кола» столкнулись микроавтобус Ford Transit и фургон JAC.
В результате дорожной аварии 51-летний водитель микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован.
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