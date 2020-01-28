Водителя в Карелии лишили прав за ДТП с пострадавшим

Мужчину наказали за нарушение ПДД, в результате которого был травмирован человек, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

Установлено, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Из-за нарушения правил дорожного движения в Прионежском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Водитель с потерпевшим не общался, мер к возмещению вреда не принимал.

За это его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Мужчина уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Питкярантском районе.