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Водителя в Карелии отдали под суд за пьяную езду

Новости. Общество
10:38, 23 Декабря 2021
фото: © Филипп Киреев / ТАСС

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В Сегежском районе будут судить водителя, который дважды сел за руль в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 41-летний житель Сегежи, который ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, на путь исправления не встал и вновь допустил управление автомобилем в нетрезвом виде.

Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками ГИБДД.
Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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Комментарии

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кир
2021-12-23 12:33:08
Руку отрубить. Иначе ничего они не боятся. :)
Гость
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