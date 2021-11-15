Водителя в Карелии отдали под суд за пьяную езду

В Сегежском районе будут судить водителя, который дважды сел за руль в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 41-летний житель Сегежи, который ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, на путь исправления не встал и вновь допустил управление автомобилем в нетрезвом виде.

Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками ГИБДД.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.