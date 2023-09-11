Водителя в Костомукше осудили за ДТП со смертельным исходом

Суд вынес приговор виновнику аварии, в которой погиб мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, суд вынес приговор жителю Костомукши. Жителя города горняков признали виновным в ДТП со смертельным исходом. В дорожной аварии погиб мотоциклист.

Трагедия произошла в июле 2020 года в Костомукше на перекрестке улиц Парковая и Интернациональная. Водитель автомобиля поворачивал налево на регулируемом перекрестке, но не убедился в безопасности маневра, и его автомобиль столкнулся с мотоциклом. За рулем мотоцикла был 32-летний мужчина. В результате ДТП он получил множественные травмы, от которых скончался в больнице.

Костомукшский городской суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

В итоге водителя приговорили к одному году лишения свободы с заменой наказания на один год принудительных работ. Также осужденного обязали выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу брата погибшего мотоциклиста.