Водителя зажало в кабине после съезда в кювет двух фур на севере Карелии

Беломорском округе на трассе «Кола» две фуры съехали в кювет, есть пострадавший.
Об аварии на севере Карелии сообщает Госкомитет по безопасности. Так, по его данным, в 17:43 через систему 112 беломорские пожарные получили сообщение о съезде на 798 км трассы Р-21 «Кола» в кювет двух грузовых автомобилей. В одном автомобиле водитель оказался зажат в кабине.
На место происшествия были направлены личный состав пожарной части-61 по охране Беломорска, медики и сотрудники ГАИ.
По прибытии они деблокировали пострадавшего из кабины и транспортировали до машины скорой. Разлива топлива нет.
Движение транспорта по трассе не перекрыто.