Водителям грозят дополнительные проверки за потливость и эмоциональную неустойчивость

Минздрав, подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок.

С содержанием документа ознакомился «Коммерсантъ»

Предлагается направлять ряд водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Решение примет нарколог на основании клинической картины.

При этом должно быть выявлено одновременно три признака употребления наркотиков, среди которых «неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм», «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс), сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки «внутривенного введения веществ», включая следы от инъекций.

Перечень «клинических признаков», предлагаемых в качестве основания для направления на химико-токсикологическое исследование, выглядит «чрезвычайно субъективистским», считает директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин.

«Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования — это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом?», — прокомментрировал директор Центра.