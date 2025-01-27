Водителям Карелии напомнили о замене прав

Госавтоинспекция Карелии напоминает о необходимости своевременной замены водительских удостоверений.

Госавтоинспекция Карелии обратила внимание водителей на необходимость своевременной замены водительских удостоверений. В 2025 году необходимо заменить права, срок действия которых истекал в 2022 году и был ранее автоматически продлен.

Если в вашем водительском удостоверении указан срок действия 2023, 2024 или 2025 год, то менять его пока не нужно — действие таких прав автоматически продлевается на три года после указанной даты.

Отмечается, что водительское удостоверение подлежит обязательной замене до истечения срока действия в следующих случаях:

— Изменение персональных данных водителя.

— Изменение состояния здоровья водителя (например, ухудшение зрения).

— Утеря, порча или кража водительского удостоверения.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением влечет за собой административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Получить новое водительское удостоверение можно:

— В любом отделении Госавтоинспекции, независимо от места регистрации.

— В МФЦ.

— Через портал «Госуслуги».

Размер государственной пошлины за выдачу нового водительского удостоверения составляет 2 тысячи рублей.