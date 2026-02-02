Водителям легковых автомобилей могут разрешить управлять вездеходами

В Совете Федерации предложили дать право обладателям водительского удостоверения категории «B» ездить на самоходных машинах во время отдыха.

Комитет Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие внутреннего туризма. Согласно сенаторской инициативе, право на управление самоходными машинами (багги, вездеходы и другие) должны иметь не только водители с удостоверением тракториста-машиниста, но и владельцы водительских прав категории «B». Таким образом будет снято ограничение для развития активных видов туризма.

Заместитель председателя профильного комитета палаты регионов, сенатор от Карелии Игорь Зубарев отметил, туристические маршруты, которые пролегают по бездорожью в лесах, степях и горах, с каждым годом становятся все популярнее. Отправиться в такое путешествие можно только специальной технике - самоходных машинах категории «AII». Но, как правило, у туристов нет удостоверений тракториста-машиниста, которые выдает Гостехнадзор. Любители дикой природы нередко становятся нарушителями, садясь без документов за руль багги, вездеходов или снегоболотоходов, констатировал парламентарий.

- Сегодня ни у кого нет сомнений, что это направление внутреннего туризма обладает высоким экономическим потенциалом. Нужно дать ему возможность развиваться, стимулировать новые виды предпринимательской деятельности, создавать благоприятные условия для потенциальных инвесторов. Порядок доступа людей к управлению самоходными машинами категории «AII» нужно менять. Три года назад водители легковых автомобилей получили право ездить на мотовездеходной технике, для которой также требовалось удостоверение тракториста-машиниста. Теперь нужно распространить эту меру и самоходную технику, - уверен Игорь Зубарев.

В Минсельхозе России считают, что данный законопроект не устанавливает требования к маршруту, используемому в туризме, правила временной передачи транспортного средства в управление и порядок инструктажа по безопасности эксплуатации. По мнению чиновников, документ требует доработки.

В профильном комитете Совете Федерации согласились, что отраслевые риски в законопроекте нужно учесть, но концепция инициативы абсолютно правильная.

- Правительство в целом законопроект поддержало. Рассчитываем, что уже в этом году он будет принят и водители с категорией «В» смогут на отдыхе ездить на внедорожной самоходной технике массой до 3,5 тонны, - подытожил Игорь Зубарев.