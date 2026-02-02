РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Обществоведение
Журналисту и писателю Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет
02 февраля, 19:00 Статьи
Без политики
«Здесь звенящая тишина»: народные артисты цирка Юрий Дуров и Сарват Бегбуди рыбачат в Карелии
02 февраля, 13:17 Статьи
Новости

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске

20:40

В Министерстве образования Карелии заявили: сведений об отмене взыскания учителям не поступало

20:05

Два французских авто столкнулись на пешеходном переходе в Питкяранте

19:03

Умерла советская телеведущая, ведущая «КВН» и программы «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Жильцова

18:32

Водителям легковых автомобилей могут разрешить управлять вездеходами

18:21

Министр образования Карелии оценила ремонт школы №1 города Сортавала

18:14

Перед «Гипербореей» в Петрозаводске проверили толщину льда в акватории набережной

18:02

В Суоярви по предписанию Госкомитета управляющая компания отремонтировала стену в подъезде

17:54

Более 250 детей появились на свет в Петрозаводске в январе

17:38

Конституционный суд РФ разрешил регистрацию в апартаментах

17:17

В фонде «Защитники Отечества» рассказали о работе социальных координаторов

17:10

Морозы до -26°С и небольшой снег прогнозируют в Карелии 4 февраля

17:01

Два педагога из Карелии получили дисциплинарные взыскания за фото о низкой зарплате

16:37

Охотники добыли двух волков в Пикярантском районе

16:27

Глава Карелии: Онежскую набережную Петрозаводска отремонтируем при поддержке Москвы

16:23

Взрывы будут греметь в Кондопожском районе до вечера 3 февраля

16:16

Олимпийский чемпион из Карелии выиграл международный турнир по тхэквондо

16:02

В Петрозаводске мошенники под видом оператора связи и «Госуслуг» похитили молодого человека 138 000 рублей

15:53

Военный летчик возглавит аэропорт Петрозаводска

15:44

Соревнования по зимнему рыбатлону в Беломорском округе прошли в экстремальных условиях

15:32

NASA перенесло первый за 50 лет полёт к Луне

15:16

Завершился прием заявок на VII Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

15:09

Двухлетний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Петрозаводске

15:01

Четыре луны попали в объектив жительницы Костомукши

14:51

Спасатели проведут взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске

14:41

Сегодня отмечают Всемирный день кормления птиц

14:35

Карельский строительный материал получил сертификат безопасности для строительства

14:29

АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta на газовом топливе

14:16

Два ведущих врача из Карелии получили престижные федеральные награды в Санкт-Петербурге

14:01

В большинстве регионов России ожидается сильное похолодание

13:55

Зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата

13:46

Россия вышла из топ-5 самых пьющих стран

13:39

Правительство рекомендует увеличить фиксированную часть зарплаты педагогов

13:24

В Пряжинском районе охотники взяли в кольцо волчью стаю

13:12

Житель Карелии устроился почтальоном и получил 80 тысяч рублей по социальному контракту

12:58

В центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения

12:43

Жители посёлка Ладва-Ветка сообщили о выходе волка к домам

12:28

В Чалне горела пристройка дома с человеком внутри

12:20

Камеры устанавливают на Кукковском мосту в Петрозаводске

12:11

Крышу Дома культуры отремонтировали в Мелиоративном

12:04

Минпросвещения утвердило даты весенних каникул

11:52

Выживший в страшном ДТП под Лодейным Полем 7-летний мальчик переведён из реанимации

11:32

В «Газпроме» объяснили причину перебоев с газом в домах Петрозаводска

11:20

Беломорский округ прощается с погибшим на СВО Алексеем Белешевым

11:04

В Петрозаводске задержан мошенник, продавший пенсионеру поддельный телефон

10:47

В Петрозаводске стартовал юбилейный фестиваль «Гиперборея»

10:32

Карельский гранит используют для ремонта на Ленинградском вокзале Москвы

10:19

7 пожарных Пудожа за 20 минут ликвидировали возгорание дров

10:10

В феврале отменили несколько автобусных рейсов из Петрозаводска

09:58

В России с февраля изменились правила возврата техники

09:41

Волонтеры спасли еще одного алабая с фермы в Заозерье

09:22

В Беломорске отпраздновали бриллиантовую и золотую свадьбы

08:59

Полка «Сделано в Карелии» вошла в тройку лидеров продаж среди регионов на Ozon

08:39

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

08:21

В Карелии начался прием заявок на лучшую книгу 2025 года

08:03

На набережной Петрозаводска появились первые работы изо льда

07:42

Владельцам фермы в Заозерье выписали три протокола из-за останков животных

07:22

Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года

07:02

Февраль в Карелии будет холоднее обычного и малоснежным

06:41

В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

00:10

Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну

23:02

Самые читаемые новости за 2 февраля

22:20

«Капитан» на последних секундах вырвал победу у «Динамо-Карелии»

22:02

Министр финансов Карелии извинился за «бездушный» челлендж в сети

21:32

Житель Сортавалы пытался получить права с помощью взятки

21:02

Пожарная сигнализация сработала в детском саду в Пряже

20:32

Минздрав: алкоголь вызывает четыре группы заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире

20:02

14 февраля в Карелии перекроют дороги на время проведения ралли-спринта «Крошнозеро – 2026»

19:25

Писателю и журналисту Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет

19:14

Единая Россия в Карелии поддержала акцию «Подарок Защитнику»

18:46

Карельский спортсмен выиграл Первенство России по лыжному двоеборью

18:25

Сотрудники ГАИ проверили школьные автобусы Петрозаводска

18:11

Россия обсуждает привлечение афганских мигрантов

17:55

Сегодня завершается регистрация на Спартакиаду трудовых коллективов

17:38

Полиция Питкяранты проверяет факты угроз в адрес школьника от сверстников

17:26

В Кемской больнице предлагают миллион рублей врачам и полмиллиона фельдшерам за переезд

17:17

Местами до -28°С, небольшой снег: прогноз погоды на 3 февраля

17:01

Доля убыточных организаций в Карелии снижается

16:41

Актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Николай Ткаченко погиб в зоне СВО

16:25

Смертельное ДТП произошло в Олонецком районе Карелии

16:18

Одну из карельских школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

16:11

Вице-премьер Карелии объяснил, почему после капремонта кровли у дома остаются долги

15:59

Андрей Реутов назначен исполнительным директором Кондопожского ЦБК

15:43

Глава Карелии назвал челлендж Минфина «бездушным» и инициировал проверку

15:25

Четверо подростков держат в страхе детей в Питкяранте

15:09

Минфин Карелии призвал отказаться от покупок одежды, походов в кафе и вызова такси

14:49

Военно-социальный центр продолжает помогать участникам СВО

14:48

В Карелии иностранца депортировали из России за употребление наркотиков

14:39

В Питкяранте волк утащил домашнюю собаку

14:19

Легендарные артисты цирка Дурова гостят в карельском Заонежье

14:06

В Карелии подросток без прав угнал отцовский автомобиль и устроил ДТП

13:59

Петрозаводску выделили деньги на ремонт тротуаров

13:48

Семейство рысей попало в объектив фотографа-любителя в Питкяранте

13:39

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушениях в водоснабжении Кеми

13:25

Стало известно, как сильно подорожал бензин за год в Карелии

13:20

Пострадавшего от укуса клеща мальчика из Карелии вновь вывезли на реабилитацию в Москву

13:02

Мошенники обманули двух жительниц Кондопоги

12:45

В России рассмотрят законопроект об обязательном взыскании выплат по ОСАГО с виновников ДТП

12:32

Московский художник подготовит картонные эскизы мозаичного панно в Питкяранте

12:12

На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку

11:59

Стало известно, когда планируют завершить ремонт больничного моста в Олонце

11:41

В Финляндии обеспокоены восстановлением российского военного гарнизона в Петрозаводске

11:21

В Карелии объявлено экстренное предупреждение из-за штормового ветра

11:06

Город в Карелии вошёл в топ-3 дорогостоящих направлений для отдыха в феврале

10:50

В Петрозаводске одним днём пройдёт диспансеризация без предварительной записи

10:32

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

10:15

В Олонецком районе проверят систему оповещения

09:52

Жительница Карелии украла деньги у своей бабушки

09:37

Дюжина муниципалитетов Карелии снизила свою долговую нагрузку

09:21

Выдры в финском порту испортили 25 новых автомобилей на 200 тысяч евро

09:01

Почти половина компаний Карелии оказались убыточными

08:41

Минобороны расширило перечень заболеваний, ограничивающих контрактную службу в военное время

08:33

В России женщины чаще видят в работе призвание, мужчины — карьеру

08:17

Житель Кондопоги Евгений Круглов погиб в ходе спецоперации

07:46

В Китае набирает популярность сервис для проверки благополучия

07:24

В Петрозаводске работает служба поддержки онкологических пациентов

07:03

Опубликован график плановых отключений электроэнергии в районах Карелии

06:42
Водителям легковых автомобилей могут разрешить управлять вездеходами
Сегодня 18:21 Общество
Поделиться

В Совете Федерации предложили дать право обладателям водительского удостоверения категории «B» ездить на самоходных машинах во время отдыха.

фото: Минприроды Карелии/vk.com/mprrk10

Комитет Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию поддержал концепцию законопроекта, направленного на развитие внутреннего туризма. Согласно сенаторской инициативе, право на управление самоходными машинами (багги, вездеходы и другие) должны иметь не только водители с удостоверением тракториста-машиниста, но и владельцы водительских прав категории «B». Таким образом будет снято ограничение для развития активных видов туризма.

Заместитель председателя профильного комитета палаты регионов, сенатор от Карелии Игорь Зубарев отметил, туристические маршруты, которые пролегают по бездорожью в лесах, степях и горах, с каждым годом становятся все популярнее. Отправиться в такое путешествие можно только специальной технике - самоходных машинах категории «AII». Но, как правило, у туристов нет удостоверений тракториста-машиниста, которые выдает Гостехнадзор. Любители дикой природы нередко становятся нарушителями, садясь без документов за руль багги, вездеходов или снегоболотоходов, констатировал парламентарий.

- Сегодня ни у кого нет сомнений, что это направление внутреннего туризма обладает высоким экономическим потенциалом. Нужно дать ему возможность развиваться, стимулировать новые виды предпринимательской деятельности, создавать благоприятные условия для потенциальных инвесторов. Порядок доступа людей к управлению самоходными машинами категории «AII» нужно менять. Три года назад водители легковых автомобилей получили право ездить на мотовездеходной технике, для которой также требовалось удостоверение тракториста-машиниста. Теперь нужно распространить эту меру и самоходную технику, - уверен Игорь Зубарев.

В Минсельхозе России считают, что данный законопроект не устанавливает требования к маршруту, используемому в туризме, правила временной передачи транспортного средства в управление и порядок инструктажа по безопасности эксплуатации. По мнению чиновников, документ требует доработки.

В профильном комитете Совете Федерации согласились, что отраслевые риски в законопроекте нужно учесть, но концепция инициативы абсолютно правильная.

- Правительство в целом законопроект поддержало. Рассчитываем, что уже в этом году он будет принят и водители с категорией «В» смогут на отдыхе ездить на внедорожной самоходной технике массой до 3,5 тонны, - подытожил Игорь Зубарев.

Обсудить (0) в ленту
Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске
Сегодня, 20:40 Дорожная хроника
В Министерстве образования Карелии заявили: сведений об отмене взыскания учителям не поступало
Сегодня, 20:05 Общество
Два французских авто столкнулись на пешеходном переходе в Питкяранте
Сегодня, 19:03 Дорожная хроника
Перед «Гипербореей» в Петрозаводске проверили толщину льда в акватории набережной
Сегодня, 18:02 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение