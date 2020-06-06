Водителям на заметку: какие дороги сегодня ремонтируют в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии продолжается масштабный ремонт дорог.

В выходные дни работы начались на улицах Островского, Матросова и Связи, сообщили в мэрии Петрозаводска.





В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступила к фрезерованию улицы Островского. На улице Ватутина продолжают укладывать верхний слой покрытия. На Лесном проспекте в выходные снимают старый асфальт на участках мостов. Продолжается ремонт тротуаров и замена бортового камня на набережной Варкауса.

К работам также приступило Кондопожское ДРСУ, муниципальный контракт с которым заключен на этой неделе. В настоящее время подрядчик фрезерует улицы Матросова и Связи.



Кроме того, "ТехРент" продолжает устранение аварийных дефектов.

Накануне работы велись на Зарецком проезде, Пряжинском шоссе, улицах Малой Слободской и Федосовой.

