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Водителям на заметку: какие дороги сегодня ремонтируют в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:18, 07 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В столице Карелии продолжается масштабный ремонт дорог.

В выходные дни работы начались на улицах Островского, Матросова и Связи, сообщили в мэрии Петрозаводска.  



 В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступила к фрезерованию улицы Островского. На улице Ватутина продолжают укладывать верхний слой покрытия. На Лесном проспекте в выходные снимают старый асфальт на участках мостов. Продолжается ремонт тротуаров и замена бортового камня на набережной Варкауса.

К работам также приступило Кондопожское ДРСУ, муниципальный контракт с которым заключен на этой неделе. В настоящее время подрядчик фрезерует улицы Матросова и Связи.

Кроме того, "ТехРент" продолжает устранение аварийных дефектов.

Накануне работы велись на Зарецком проезде, Пряжинском шоссе, улицах Малой Слободской и Федосовой.

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