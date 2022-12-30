Водителям напомнили о капремонте моста в центре Петрозаводска

В понедельник, 2 января, Путейский мост на улице Антикайнена в Петрозаводске закрыли на капитальный ремонт.

В понедельник, 2 января, на капитальный ремонт перекрыли Путейский мост через Неглинку в Петрозаводске. Он расположен на улице Антикайнена, между Красной и Ленинградской.



По контракту работы должны завершиться в ноябре 2023 года. Напомним, изначально срок начала капитального ремонта приходился на 15 декабря прошлого года, но потом его перенесли на 2 января.



Отметим, из-за ремонта моста свои маршруты изменит общественный транспорт города.