Водителям предлагают искать пути объезда из-за коммунальной аварии в центре Петрозаводска

ЕДДС Петрозаводска призывает водителей быть внимательными при планировании маршрута передвижения по центру города, где дороги превратились в реки.

Ситуация на дорогах в центре города из-за течи канализационных вод по-прежнему остается сложной.

«Перекресток ул. Красной-ул. Энгельса. Из-за засора канализации сильная течь на проезжей части. Будьте внимательны при планировании маршрута передвижения по центру города. В настоящее время засор устраняет аварийная бригада АО "ПКС-Водоканал"», - сообщили в ЕДДС Петрозаводска.



администрация Петрозаводска

Напомним, поток воды сегодня хлынул из колодца от таможни. Затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.