Водителям с судимостью могут запретить работать таксистами

В Госдуму внесли проект о запрете работать в такси с судимостью за тяжкие преступления.

Как сообщает РИА Новости, правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси.

Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:

—против общественной безопасности;

—против основ конституционного строя и безопасности государства;

—против мира и безопасности человечества;

—за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:

—убийстве;

—умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;

—похищении человека;

—грабеже и разбое;

—преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.