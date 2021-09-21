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Водителям с судимостью могут запретить работать таксистами

Новости. Общество
21:30, 28 Сентября 2021
фото: © Андрей Махонин / ТАСС

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В Госдуму внесли проект о запрете работать в такси с судимостью за тяжкие преступления.

Как сообщает РИА Новости, правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси.

Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:

—против общественной безопасности;
—против основ конституционного строя и безопасности государства;
—против мира и безопасности человечества;
—за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:

—убийстве;
—умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;
—похищении человека;
—грабеже и разбое;
—преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.

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