Водителям, спровоцировавшим смертельное ДТП на остановке в Петрозаводске, грозит колония

В Петрозаводском суде завершилось рассмотрение дела о смертельном ДТП на Лососинском шоссе в отношении двух водителей.

Дело водителей, из-за действий которых, по версии следствия, погибла женщина и травмы получил мужчина, завершили рассматривать в Петрозаводском суде. Впереди последнее слово подсудимых и приговор.

Напомним, авария произошла 26 июля прошлого года. Согласно материалам дела, водитель автомобиля марки «Инфинити», двигаясь по Лососинскому шоссе, превысил скорость, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки «Шкода Фабия», который, двигаясь в попутном направлении, перестроился в левую полосу, при этом пересек сплошную линию разметки. В результате обоюдного нарушения правил дорожного движения, автомобиль «Инфинити» столкнулся со «Шкодой Фабия» и, изменив траекторию движения, сбил пассажиров, выходивших из троллейбуса на автобусной остановке. Здоровью одного пассажира причинен тяжкий вред, вторая пострадавшая скончалась от полученных травм.

Оба водителя обвиняются по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человек»(ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Водитель «Шкоды» вину признает частично — только в том. что нарушил правила дорожного движения при перестроении, но виновным в смерти женщины он себя не считает. Во время заседаний, пишет издание «Губернiя Daily», он много раз пытался обратить внимание суда на то, что на финал истории повлиял и водитель троллейбуса, который высадил людей фактически на проезжую часть, не подъехав, как положено к остановке. На это указывал и пострадавший в аварии мужчина.

—Из материалов дела видно, что троллейбус остановился не в том кармане для остановки, который был отмечен на проезжей части разметкой. И, соответственно, это вынудило пассажиров идти по проезжей части до посадочной площадки. Таким образом, если бы троллейбус остановился там, где ему положено, то есть в линии разметки, не пересекая ее, то оба пассажира были бы живы, потому что нам хватило бы времени покинуть опасную зону, — считает пострадавший.

Водителя троллейбуса по этому делу даже не устанавливали и не допрашивали, уточнило издание.

Что касется водителя «Инфинити», который летел со скоростью более 128 км/ч при установленном ограничении в 60 км, он вину признал полностью. И первоначально возместил ущерб пострадавшему и сыну погибшей женщины. Но сейчас опекун молодого человека — сестра погибшей — настаивает на 5 миллионах компенсации для него и 2 миллионах для нее.

Прения сторон завершились. Прокурор попросил приговорить обвиняемых к реальным срокам заключения: водителя «Инфинити» — трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на три года, водителя «Шкоды» — к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на два года.