Водителям такси в Карелии готовы платить более 100 тысяч рублей, выяснили эксперты

Эксперты hh.ru проанализировали потребность работодателей и соискателей Карелии в транспортной сфере и выяснили, сколько готовы платить работодатели водителям такси, а также какие есть требования к работникам.

По данным hh.ru за март профессиональная сфера «Транспорт, логистика» в Карелии занимает шестое место среди профсфер по количеству размещённых вакансий и спросу на новый персонал — работодатели разместили порядка 300 транспортных вакансий, их них на водителей такси приходится 13% предложений о работе. При этом на одно предложение о работе могут откликаться лишь 2-3 кандидата (при комфортном для работодателей и соискателей уровне в 6-7 резюме на вакансию).

Если говорить о требованиях к соискателям на вакансии водителей такси, то чаще всего работодатели рассматривают соискателей без аварийного опыта, со стажем вождения не менее 1-2 лет, на частичную занятость с гибким или сменным рабочим графиком.

В пятерку лидеров по спросу на водителей такси вошли Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край. Средняя предлагаемая в России зарплата в вакансиях для водителей такси в 2023 году составила 85 тысяч рублей.

Работодатели Карелии предлагают водителям такси зарплату до 103 тысячи рублей, что выше, чем в целом по стране.

Местные соискатели проявляют достаточно большой интерес к работе водителями такси: с начала года было открыто более 5 700 таких резюме по стране в целом. Как правило, кандидаты претендуют на зарплату порядка 60 тысяч рублей. В качестве ключевых навыков соискатели чаще всего указывают водительское удостоверение категории B, навыки работы с ПК, а также безаварийное вождение. 66% соискателей имеют опыт работы более 6 лет.

Интересно, что каждое десятое резюме по профессии водителя такси опубликовано женщиной. Это на 5% больше, чем в 2022 году.