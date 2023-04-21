Водителям запретят парковаться еще на одной центральной улице Петрозаводска

В конце июня в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта, сообщили в мэрии города.
С 30 июня в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.
На участке Неглинской набережной от улицы Дзержинского до спорткомплекса «Луми» нельзя будет останавливаться и парковаться.
Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными и руководствоваться знаками и положениями правил дорожного движения.
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