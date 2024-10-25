Водителю пожарного автомобиля одного из районов Карелии присвоили почетное звание

Почетное звание присвоено водителю отряда противопожарной службы Пряжинского района.
О присвоении почетного звания сотруднику отряда противопожарной службы Пряжинского района сообщили в сети его коллеги.
В паблике огнеборцев рассказали о водителе пожарного автомобиля Минине Анатолии Ивановиче.
Как уточнили в источнике, Анатолию Ивановичу, водителю отряда противопожарной службы Пряжинского района, присвоили почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия».
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