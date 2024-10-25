здоровье работа экология
реклама на сайте
«Исследуем и сохраняем»: под угрозой оказался уникальный природный объект Карелии
25.10.2024 08:40
В Карелии планируется строительство двух общеобразовательных школ
01.11.2024 13:20

Водителю пожарного автомобиля одного из районов Карелии присвоили почетное звание

Новости. Общество
21:13, 03 Ноября 2024
фото: © THEPALMER / istockphoto

Новости партнеров

Почетное звание присвоено водителю отряда противопожарной службы Пряжинского района.

О присвоении почетного звания сотруднику отряда противопожарной службы Пряжинского района сообщили в сети его коллеги.

В паблике огнеборцев рассказали о  водителе пожарного автомобиля Минине Анатолии Ивановиче.

Как уточнили в источнике, Анатолию Ивановичу, водителю  отряда противопожарной службы Пряжинского района, присвоили почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2024, 22:00
Россиянам посоветовали чаще менять автомобильное масло
01.11.2024, 00:10
В России прекращается производство банок по пол-литра
31.10.2024, 20:30
В маркетплейсе Ozon запретили оплату товаров при получении
29.10.2024, 12:20
Солнце уничтожило самую яркую комету, видимую с Земли
28.10.2024, 00:10
Кинолог рассказал, какие люди могут стать жертвами агрессии со стороны собак
30.10.2024, 20:47
СМИ: популярный маркетплейс России вводит платный возврат товара, даже если он с браком

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.