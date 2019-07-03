Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав

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Водитель сбил лося 2 июля в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
Около 15.30 на 409 км трассы "Кола" произошло ДТП – водитель Mazda сбил лося. В результате происшествия животное погибло.
Водитель автомобиля покинул место ДТП, в ГИБДД о случившемся не сообщил.
В настоящее время сотрудниками ГИБДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя за уезд с места ДТП. Устанавливается личность водителя.
Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до пятнадцати суток за побег с места ДТП.
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