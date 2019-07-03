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Новости. Происшествия
10:43, 03 Июля 2019
фото: ДТП ПТЗ / Наталья Чернова

Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав

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Водитель сбил лося 2 июля в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Около 15.30 на 409 км трассы "Кола" произошло ДТП – водитель Mazda сбил лося. В результате происшествия животное погибло.

Водитель автомобиля покинул место ДТП, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя за уезд с места ДТП. Устанавливается личность водителя.

Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до пятнадцати суток за побег с места ДТП. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-03 11:10:04
Думал, что лось испарится.
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