Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав

Водитель сбил лося 2 июля в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Около 15.30 на 409 км трассы "Кола" произошло ДТП – водитель Mazda сбил лося. В результате происшествия животное погибло.



Водитель автомобиля покинул место ДТП, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя за уезд с места ДТП. Устанавливается личность водителя.



Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до пятнадцати суток за побег с места ДТП.