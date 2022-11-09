Водителю ВАЗа из Карелии грозит колония за поддельные права

Жителя Олонецкого района будут судить за использование поддельных водительских прав, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Олонецком районе рассмотрят дело об использовании местным жителем поддельного водительского удостоверения. В сентябре водителя «ВАЗ-21150» остановили сотрудники местной автоинспекции. Им автолюбитель предъявил поддельный документ.

После проверки у мужчины изъяли подделку и возбудили уголовное дело. Теперь водителю без прав грозит наказание вплоть до года лишения свободы.