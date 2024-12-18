Водителю за рулем стало плохо: иномарка разбилась в кювете, улетев с трассы в Карелии

Дорожная авария произошла в Кондопожском районе.

О дорожном происшествии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в среду, 18 декабря, в 15.10 на 586 километре федеральной автодороги в Кондопожском районе. Там автомобиль Hyundai Solaris съезд в кювет.

По предварительной информации, 44-летний водитель иномарки почувствовал себя плохо и не справился с управлением. С места ДТП он был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.