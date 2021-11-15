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Водительские права в России разрешили использовать для идентификации

Новости. Общество
22:30, 15 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

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Госдума приняла закон, разрешающий использовать водительские права для идентификации.

По сообщению РИА Новости, Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном порядке.

Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления документа в силу им смогут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации.

Сейчас вспомогательными документами считаются номера СНИЛС или ИНН.

Вдобавок закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений и их обновления.

Также с 15 до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

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