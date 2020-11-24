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Водительские удостоверения теперь станут другими

Новости. Общество
08:54, 25 Ноября 2020
фото: © ТАСС / Новодережкин Антон
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Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения появятся надписи "Водительское удостоверение" на русском, английском и французском языках. Ранее такая надпись делалась только на русском языке.

"Надписи: "Водительское удостоверение", Permis de conduir, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности", — говорится в документе.

Какие еще изменения внесены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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