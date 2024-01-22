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Водка, шоколад и кофе на 17 тысяч рублей стали добычей юных рецидивистов в Петрозаводске

Новости. Криминал
11:43, 24 Января 2024
фото: © Михаил Руденко / Istockphoto

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Полиция раскрыла ночную кражу из магазина по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска ночью обратились из частного охранного предприятия, сообщив о сработке сигнализации в одном из магазинов на Древлянке. Быстро прибывший наряд полиции раскрыл преступление по горячим следам.

Двое подозреваемых, петрозаводчан, одному из которых было 22 года, другой оказался несовершеннолетним, уже привлекалась к ответственности за кражи. Камнем они разбили входную дверь и попали в магазин, попытавшись вынести оттуда шоколад, водку и кофе общей стоимостью 17 тысяч рублей. Но на выходе их задержали сотрудники охранного предприятия и полицейские.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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