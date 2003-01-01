Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Водлозерский парк открыли для посещения

00:10

В Минфине Карелии рассказали, какие поддельные банкноты встречаются чаще на Северо-Западе

21:45

Велосипедистка из Петрозаводска получила титул суперрандоннера

21:20

Число столкновений на дорогах выросло в два раза

20:45

Опасных жуков-усачей обнаружили в вырубленных в Кондопожском районе деревьях

20:15

Девочки-подростки подрались в Костомукше

19:45

В Сегежском районе вновь отменили рейс до Валдая

19:30

Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей

19:00

Прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Кондопожском районе

18:45

В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье

18:30

Двое детей и водитель получили травмы в ДТП в Питкярантском районе

18:00

Программу расселения аварийного жилья Артур Парфенчиков обсудил с Министром строительства РФ

17:40

Роспотребнадзор помог покупателю вернуть деньги за неисправный товар

17:20

«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃

17:00

Жительница Кондопоги прошла в финал федерального проекта «Перепой звезду»

16:30

Доходы карельских узников выросли на 59%

16:00

Пропавшие туристы из Апатитов вышли на связь

15:40

«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников

15:20

Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю

15:00

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

14:25

Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района

14:09

Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха

14:03

Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей

14:00

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

13:20

По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека

13:00

В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров

12:40

На трассе Кочкома — госграница автомобиль улетел в кювет

12:20

У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора

12:05

В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате

11:45

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

11:30

Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами

11:18

Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии

11:10

В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

11:00

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

10:40

Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

10:20

Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

09:50

Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

09:25

Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ

09:00

Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

08:40

Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

08:20

В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

Водлозерский парк открыли для посещения
С 11 августа 2025 года сняты ограничения на посещение Водлозерского национального парка.

фото: © Илья Тимин

Как рассказали в природоохранной организации, все очаги пожаров полностью ликвидированы, прошли дожди, снизившие пожарную опасность, а температурный режим стабилизировался.

— В связи с этим сняты запреты на нахождение в лесных массивах, въезд любого транспорта в леса и проведение любых рекреационных мероприятий.

С 11 июля разрешено посещение островных и материковых стоянок, турбаз и гостевых домов. Однако особый противопожарный режим сохраняется, запрет на разведение костров действует.

В парке просят использовать газовые горелки на оборудованных площадках, не оставлять мусор, особенно стекло и соблюдать режим. «Природа еще не восстановилась после засухи», — напомнили в природоохранной организации.

Ожирение в Карелии достигло масштабов эпидемии

Пятая часть тех, кто прошел диспансеризацию, имеют признаки ожирения, рассказали в Минздраве Карелии.

