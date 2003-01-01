Водлозерский парк открыли для посещения

С 11 августа 2025 года сняты ограничения на посещение Водлозерского национального парка.

Как рассказали в природоохранной организации, все очаги пожаров полностью ликвидированы, прошли дожди, снизившие пожарную опасность, а температурный режим стабилизировался.

— В связи с этим сняты запреты на нахождение в лесных массивах, въезд любого транспорта в леса и проведение любых рекреационных мероприятий.

С 11 июля разрешено посещение островных и материковых стоянок, турбаз и гостевых домов. Однако особый противопожарный режим сохраняется, запрет на разведение костров действует.

В парке просят использовать газовые горелки на оборудованных площадках, не оставлять мусор, особенно стекло и соблюдать режим. «Природа еще не восстановилась после засухи», — напомнили в природоохранной организации.