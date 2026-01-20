Водлозерский парк приглашает рыбаков на фестиваль «Пудожские налимы»

Определена официальная дата самого холодного и самого горячего по накалу страстей события зимы.
28 февраля 2026 года Водлозерский парк проведет IX фестиваль подледного лова «Пудожские налимы». Большой праздник развернется на берегу озера Водлозеро рядом с усадьбой парка в деревне Куганаволок (0+).
«Пудожские налимы» — традиционный фестиваль Водлозерья, который собирает рыбаков из Карелии и других регионов России.
Регистрация участников стартует в первые дни февраля в сообществе Национальный парк «Водлозерский».
Ранее «Столица на Онего» рассказала, что в Пудоже местным рыбакам удалось поймать трофейную рыбу весом почти 14 килограмм и длиной почти полтора метра. Кто-то восхитился уловом, а у кого-то он вызвал сомнения.