Водные походы по Ладожским шхерам в Карелии перестали быть бесплатными

Национального парк «Ладожские шхеры» ввел плату за передвижение любого плавсредства по территории нацпарка.

Утверждены цены на платные услуги на территории национального парка «Ладожские шхеры». Теперь туристам, путешествующим самостоятельно, и организациям, занимающимся турбизнесом, придется платить за передвижение любого плавсредства по акватории Ладожского озера.

Так, за водный поход по территории Ладожских шхер на гребной лодке, байдарке, каноэ, надувных судах введен плата в 50 рублей в сутки. За путешествие на катере или моторной лодке вместимостью от 6 до 12 человек придется отдать 300 рублей в сутки. А сутки пребывание в нацпарке пассажирского транспортного речного судна более 80 тонн стоит 1000 рублей.

«„Пушка“ национального парка Ладожские Шхеры всё-таки выстрелила, — пишет на своей странице в соцсети Алексей Трофимов, занимающийся лодочной станцией „Скала“. — Омерзительным, циничным, коммерческим утвержденным проектом нахождения любого плавсредства в акватории парка Ладожские Шхеры, на которой исконно находились бесплатно!!! Зная при этом, что большая часть местного населения живет заработком на акватории Ладожского озера. Пощады не будет. Никому. Ни байдарочникам, ни моторным лодкам, ни катерам, ни прочим плавсредствам…»

Трофимов возмущен, что при этом необходимо получить разрешение, подать заявление, на конкретный день или дни, с указанием, по определенным координатам GPS путь движения плавсредства. И следовать этому маршруту, никуда не отклоняясь.

«Интересно, как администрация парка сумеет обработать несколько десятков тысяч таких разрешений??? Это конечно, если кто-то будет согласовывать этот бред. Прошу обратить особое внимание, что самую „головную боль“ представляет, не плата за нахождение в акватории парка, а согласование маршрута следования плавсредства», — отметил Алексей Трофимов.