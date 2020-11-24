Водный центр с аквапарком появится в Петрозаводске: холдинг "Лотос" проектирует III очередь ТРК "ЛОТОС PLAZA"

Кажется, совсем недавно мы были на открытии второй очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA" и ждали, что в скором будущем появится третья.

Даже в это непростое время холдинг "Лотос" не отказывается от своих планов и уже проектирует новый развлекательный комплекс для петрозаводчан и гостей города. Президент холдинга "Лотос" Леонид Белуга согласовал участие банков в проекте в виде кредитного инвестирования в размере 2 млрд рублей. Строительство начнется в 2021 году, а открытие состоится в 2022 – 2023 году. Основная концепция определена, но компания открыта к предложениям. Каким в итоге будет новый комплекс – решать нам с вами!





Пока ведется проектирование, можно воплотить в жизнь самые смелые идеи! Главное, чтобы вы с родными и друзьям посещали новый комплекс регулярно и с удовольствием. Сейчас уже известно, что там будет масштабный водный центр для всей семьи. Полностью поддерживаем! В нашем климате такого формата отдыха точно не хватает, а подобного центра в республике ещё нет.

Для любителей активно проводить время в водном центре планируют гигантский аквапарк площадью 5 тысяч квадратных метров с различными аттракционами: от горок-малюток в детской зоне до экстремальных, длиной более сотни метров и со свободным падением.

Для настоящего релакса – спа-комплекс, в котором, кроме внушительного списка спа-процедур, можно будет посетить традиционные для разных народов мира бани и сауны, соляную пещеру и бассейн, пройтись по целительной дорожке, полежать в джакузи или отдохнуть на галечном пляже.









А расслабиться и отлично провести время с пользой для здоровья после трудовой недели можно будет в банно-оздоровительном комплексе. Это современный аналог общественных бань, где устроят русские парные, турецкие хаммамы и восточнее аромасауны.





Кроме того, в новом комплексе предполагают открыть молодежный центр. Досуг для малышей в городе организован неплохо, но до сих пор нет пространства, где могут провести время семьи с детьми-подростками и компании молодежи. Здесь будет возможность объединить разные молодежные развлечения, чтобы каждый нашел занятие по душе: боулинг, роллердром, Q-Zar, киберпространство, квесты, 7D-кинотеатр и ещё множество различных активностей.

А ещё комплекс – замечательная площадка для того, чтобы с комфортом разместить гостей Петрозаводска. ТРК "ЛОТОС PLAZA" давно стал центром притяжения для жителей города, почему бы не открыть визит-центр и гостиницу для туристов прямо на его территории? Красиво, удобно и развлечения обеспечены на весь уикенд. Третья очередь ТРК "ЛОТОС PLAZA" станет стартовой точкой для знакомства с городом и отдельным пунктом туристической программы.

Для гостей обязательно предусмотрят дополнительный паркинг, а проект продумают до мелочей, чтобы новый комплекс вписался в уже существующую инфраструктуру. Какому из направлений создателям проекта стоит уделить больше внимания? Чего из сферы семейных развлечений не хватает городу и что было бы интересно вам и вашим близким? Свои предложения Вы можете направить руководителю проекта Мефодьевой Юлии на электронную почту mefodieva@sigma.onego.ru.

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