Водоемы в Петрозаводске по-прежнему небезопасны для любителей зимней рыбалки

В столице Карелии проверили толщину льда вдоль береговой линии Онежского озера.

Сотрудники администрации Петрозаводска совместно с инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России по Карелии вновь проверили состояние водоемов карельской столицы, сообщили в мэрии города.

Так, вдоль береговой линии Онежского озера в районе улиц Московская и Онежской Флотилии толщина льда сейчас составляет от 6 до 9 см. Выход на водоем запрещен. Также специалисты осмотрели русло Лососинки и убедились в том, что река еще не замерзла. Относительно теплая погода, стоявшая в конце декабря – начале января, не позволила сформироваться безопасному ледовому покрову.

В администрации напоминают жителям и гостям карельской столицы о том, что прогулки и рыбалка в период, когда толщина ледового покрова составляет менее 10 см, могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещено выезжать на лед на автотранспорте и специализированной технике.