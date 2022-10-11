Водоканалу придется ответить за мутную воду в трех поселках Карелии

Водоканал Прионежский оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, сообщили в районном суде.

Прионежский районный суд установил, что коммунальщики не обеспечили жителей Деревянного, Шуи и Мелиоративного качественной услугой. Вода, которой пользуются люди в этих населенных пунктах, в частности, не отвечает нормам по мутности, цветности и содержанию железа.



В результате суд оштрафовал водоканал Прионежский на 80 тысяч рублей.