Водоканалу придется ответить за мутную воду в трех поселках Карелии

Водоканал Прионежский оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, сообщили в районном суде.
Прионежский районный суд установил, что коммунальщики не обеспечили жителей Деревянного, Шуи и Мелиоративного качественной услугой. Вода, которой пользуются люди в этих населенных пунктах, в частности, не отвечает нормам по мутности, цветности и содержанию железа.
В результате суд оштрафовал водоканал Прионежский на 80 тысяч рублей.
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