Водоканал стал доступнее для жителей Петрозаводска

В АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» появилась новая услуга.

На сайте http://pks-vodokanal.ru/ в разделе «Физическим лицам» вы можете записаться на видеоконсультацию к специалисту «РКС-Петрозаводск». С помощью этого сервиса абоненты могут задать вопросы и получить разъяснения о начислениях, задолженности и квитанциях за услуги водоснабжения и водоотведения.

Центр Единого Обслуживания по адресу ул. Гоголя, д.60 на следующей неделе будет работать в обычном режиме, но связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, лучше воспользоваться дистанционными услугами. По телефону 56-04-31 вы можете передать показания прибора учета и получить консультацию по интересующим вас вопросам. Также у потребителей есть возможность задать вопрос на официальном сайте или по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru, а передать показания можно в личном кабинете на сайте АО «ПКС-Водоканал».

Оплатить счета клиенты могут:

с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн;

на официальном сайте ООО «КРЦ» https://www.крц10.рф/;

в офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК;

в офисах, терминалах и банкоматах прочих банков;

в отделениях АО «Почта России».

Расскажите о возможности дистанционно задать вопрос специалисту АО «ПКС-Водоканал» вашим близким и не упустите такую возможность сами. Это действительно быстрый, удобный и безопасный способ узнать ответы на все ваши вопросы, касающиеся работы водоканала.