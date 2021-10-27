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Водоканал стал доступнее для жителей Петрозаводска

Новости. Общество
17:08, 27 Октября 2021
фото: © РКС

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В АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» появилась новая услуга.

На сайте http://pks-vodokanal.ru/ в разделе «Физическим лицам» вы можете записаться на видеоконсультацию к специалисту «РКС-Петрозаводск». С помощью этого сервиса абоненты могут задать вопросы и получить разъяснения о начислениях, задолженности и квитанциях за услуги водоснабжения и водоотведения.

Центр Единого Обслуживания по адресу ул. Гоголя, д.60 на следующей неделе будет работать в обычном режиме, но связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, лучше воспользоваться дистанционными услугами. По телефону 56-04-31 вы можете передать показания прибора учета и получить консультацию по интересующим вас вопросам. Также у потребителей есть возможность задать вопрос на официальном сайте или по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru, а передать показания можно в личном кабинете на сайте АО «ПКС-Водоканал».

Оплатить счета клиенты могут:

  • с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн;
  • на официальном сайте ООО «КРЦ» https://www.крц10.рф/;
  • в офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК;
  • в офисах, терминалах и банкоматах прочих банков;
  • в отделениях АО «Почта России».

Расскажите о возможности дистанционно задать вопрос специалисту АО «ПКС-Водоканал» вашим близким и не упустите такую возможность сами. Это действительно быстрый, удобный и безопасный способ узнать ответы на все ваши вопросы, касающиеся работы водоканала.

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