Водолаз очистил решетку Лососинской плотины перед осенним половодьем

Лососинскую плотину готовят к осеннему паводку.
Чтобы обеспечить нормальный проток воды, водолаз очистил сороудерживающую решетку плотины от накопившегося мусора. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.
В воде накопился мусор — обломки металлической бочки, доски, ветки и бревна, все это могло забить пропускные отверстия. Возник риск аварийной ситуации, так как скопившаяся вода не смогла бы свободно сбрасываться.
После очистки течению воды на плотине ничто не мешает, и гидротехническое сооружение готово к сезону дождей и повышенной водной нагрузке.
В ноябре комиссия оценит готовность плотины к половодью.
Напомним, плотину в Лососинном капитально отремонтируют в течение двух лет. В следующем году будет проведен конкурс на выполнение работ.