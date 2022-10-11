Водолазы нырнули в шахту рудника Герберта в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Петрозаводские водолазы изучили затопленную шахту рудника в Питкярантском районе.

В паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы» опубликовали фото- и видео-отчет экспедиции в Питкярантский район. Водолазы побывали на руднике Гербертц.

«Закрепили лестницу, спустились в шахту. Прогулялись по уровню 18 м. Есть также уровни 26 и 36 м. Это на следующий раз оставили. Поверхность воды в шахте не замерзает, лишь немного шуги. Прозрачность воды в самой шахте не очень хорошая метров до 10. На уровне 18 м было уже значительно веселее», — пишут в паблике.

Весной водолазы подняли снегоход «бесстрашных» со дна озера в Карелии.