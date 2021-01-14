Водолазы продолжают поиски пропавшего в Карелии ребенка, несмотря на 25-градусные морозы (ФОТО и ВИДЕО)

Дайверы и водолазы вновь проводят поисковые мероприятия на реке Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района, где пропал 6-летний мальчик.

В минувший четверг водолазная группа "ДобротворецЪ" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" продолжили поиски пропавшего без вести 6-летнего Филиппа. За 15 января участники поисков сделали на реке Тохмайоки 201 технологических отверстий во льду, осмотрели донную поверхность акватории при помощи двух подводных видеокамер с инфракрасной подсветкой. Водолазы работали при температуре воздуха в минус 25 градусов, температуре воды - 0, плюс 1 градус. Видимость под водой составляет 20-30 см. Дно каменистое, илистое. Присутствует большое количество досок, топляка. Об этом пишут в водолазной группе "ДобротворецЪ".

В четверг поисковой группе, состоящей из 9 человек, ребенка обнаружить не удалось. Поиски продолжатся сегодня.

Напомним, 6-летний Филипп ушел из дома в поселке Хелюля днем 28 декабря, после чего пропал. Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает.

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.