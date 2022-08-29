Водолазы сутки ищут троих рыбаков, перевернувшихся на катере в Онежском озере под Петрозаводском (ФОТО)

В Прионежском районе почти сутки ведутся поиски трех рыбаков, которые без спасжилетов вышли в озеро на катере и перевернулись.

Пресс-служба МЧС Карелии показала фото с места поисковых работ в Прионежском районе.

Так, 4 сентября в 14.45 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что в Прионежском районе, в акватории Онежского озера, в 500 метрах от берега перевернулся катер «Прогресс-4» с четырьмя рыбаками. До берега удалось доплыть лишь одному. Местонахождение 3-х человек неизвестно.

«Все четверо рыбаков находились в лодке без спасательных жилетов!» — сообщили в МЧС Карелии.

Сейчас на месте происшествия в Прионежском районе работают водолазы МЧС, Карельской поисково-спасательной службы и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». Поиски продолжаются.

Государственная инспекция по маломерным судам Карелии обращается к жителям и гостям республики с убедительной просьбой соблюдать элементарные правила поведения на воде:

— Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды: избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в темное время суток — это опасно!

— Скажите «нет» алкоголю!

— Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Перед уходом на водоем стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

— Не стоит забывать о наличии на борту средств спасения и подачи сигналов. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в наличии спасательный круг, а на себе — спасательный жилет, а также емкость для откачивания воды.

— Безопасно двигаться по воде можно только в правильно оборудованной и исправной лодке. Не перегружайте лодку. Если согласно техническим характеристикам плавсредство рассчитано максимум на три человека, не стоит пренебрегать безопасностью, размещаясь в нем вчетвером.

— Одно из правил при ловле рыбы с лодки — умение плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.