Водоочистные сооружения Петрозаводска стали безопасными

Ядовитый хлор больше не используется, на смену ему пришла другая технология.

В чем она заключается? Вместо жидкого хлора для обеззараживания воды применяется гипохлорит натрия (NaClO). Его получают на станции в процессе электролиза раствора поваренной соли. Электролизная установка состоит из бака концентрированного раствора соли (растворного бака), электролизной ванны (электролизера), бака-накопителя раствора гипохлорита, выпрямителя и блока управления.

- Для меня как для жителя Петрозаводска запуск новой установки по очистке важное событие, - подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков на открытии объекта. – Проект направлен на защиту экологии, на исключение той опасности, которую представлял используемый для очистки воды хлор. Если бы случилось чрезвычайное происшествие, радиус зоны поражения мог бы составить около пятисот метров. Можно себе представить, какая часть набережной Варкауса могла попасть под потенциальную опасность.

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