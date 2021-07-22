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Водопровод 1939 года постройки перекладывают на улице Луначарского

Новости. Экономика
16:27, 23 Июля 2021
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

АО «ПКС-Водоканал» в рамках утвержденной инвестиционной программы проводит реконструкцию водопровода по улице Луначарского.

Существующая сеть водопровода была построена в 1939 году.

«Изначально в планах реконструкции на ул. Луначарского у нас не было, мы хотели сделать это в 2022 году. Но когда узнали, что администрация Петрозаводска запланировала ремонт асфальтового покрытия на этот год, мы решили переиграть наши планы — согласовали дорожные ремонты с реконструкцией водопровода», — рассказывает технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук.

«РКС-Петрозаводск» заменят 2 километра сетей, водопроводные колодцы, арматуру и переврезки вводов водопровода. Работы будут вестись в несколько этапов, сети поделены на участки: первый — от перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского до ул. Луначарского, д. 61, второй — пересечение наб. Гюллинга-ул. Луначарского до перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского, третий — от ул. Луначарского, д. 61 до пересечения улиц Радищева-Луначарского. Реконструкция завершится в августе.

Фото- и видеоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте». При использовании данных материалов ссылка на «РКС-Петрозаводск» обязательна. Все новости РКС — www.facebook.com/roscomsys
www.roscomsys.ru

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-23 17:26:06
Начала прошлого века ! - визжала местечковая либерда :)
Off
2021-07-23 17:52:12
театральный критик, они визжат в думе . Ещё у них , Карелии. есть кандидат в думу . Попробуй его потроллить. А ты , голытьба штрих на них в бессильной злобе. :)
Гость
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