Водопровод 1939 года постройки перекладывают на улице Луначарского

АО «ПКС-Водоканал» в рамках утвержденной инвестиционной программы проводит реконструкцию водопровода по улице Луначарского.

Существующая сеть водопровода была построена в 1939 году.

«Изначально в планах реконструкции на ул. Луначарского у нас не было, мы хотели сделать это в 2022 году. Но когда узнали, что администрация Петрозаводска запланировала ремонт асфальтового покрытия на этот год, мы решили переиграть наши планы — согласовали дорожные ремонты с реконструкцией водопровода», — рассказывает технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук.

«РКС-Петрозаводск» заменят 2 километра сетей, водопроводные колодцы, арматуру и переврезки вводов водопровода. Работы будут вестись в несколько этапов, сети поделены на участки: первый — от перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского до ул. Луначарского, д. 61, второй — пересечение наб. Гюллинга-ул. Луначарского до перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского, третий — от ул. Луначарского, д. 61 до пересечения улиц Радищева-Луначарского. Реконструкция завершится в августе.

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