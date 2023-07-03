Водопровод засыпали строительным мусором в райцентре на юге Карелии (ФОТО)

Жители Лахденпохьи пожаловались в соцсети на неизвестного, засыпавшего водопровод строительным мусором.

В паблике «Подслушано в Лахденпохья» опубликована информация о незаконной свалке строительного мусора.



«Несанкционированный сброс строительного мусора на муниципальной земле. Засыпана охранная зона водопровода, а так же сам водопровод. Засыпан дренаж вблизи стоящих домов. У нас каждый может выгрузить четыре машины мусора в спальном районе?» - возмущаются горожане.



По информации паблика, инцидент произошел 4 июля, в промежутке между 13.00 и 15.00 на повороте к дому №30-А по улице Первомайской.



