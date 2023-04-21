Водопроводные сети ремонтируют в поселке Импилахти

Работы идут по республиканской программе поддержки местных инициатив.

В поселке Импилахти Питкярантского района стартовали работы на водопроводе. Стоимость проекта, который реализуют по республиканской программе поддержки местных инициатив, составляет более 2,3 млн рублей.

«В поселке ремонтируют системы водоснабжения и водоотведения. В прошлом году заменили участок водопроводных сетей. В этом году с помощью республиканской программы поддержки местных инициатив работы продолжают, а также отремонтируют резервуары очистки стоков на канализационных очистных сооружениях. За этот проект в конце прошлого года проголосовали жители поселка, и он стал одним из победителей конкурсного отбора», - рассказала депутат Совета Импилахтинского сельского поселения Дарья Жукова.

По программе поддержки местных инициатив с 11 июля также начнется ремонт системы водоснабжения в Салминском поселении: от поселка Салми до деревни Мийнала. Объем финансирования проекта – более 2,2 млн рублей. Здесь заменят участок водопроводной сети и установят пожарный гидрант. В целом в Питкярантском районе по республиканской программе поддержки местных инициатив в этом году реализуют 8 проектов.

Обязательное условие региональной программы – это участие жителей, которые сами решают, что необходимо сделать в их городе или поселке. Напомним, на состоявшемся в апреле заседании Совета по развитию местного самоуправления Президент России Владимир Путин отметил важность участия жителей в принятии решений на муниципальном уровне. И добавил, что интерес граждан к программам инициативного бюджетирования растет.

В Карелии объем средств, который направляют на проекты инициативного бюджетирования из регионального бюджета, за последние годы значительно увеличился. Это сделано по инициативе главы республики Артура Парфенчикова и при активной поддержке фракции «Единой России» в парламенте республики.