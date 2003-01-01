Водоснабжение в Питкяранте восстановлено после аварии

Новый глава Питкярантского муниципального округа Сергей Матвеев рассказал об утренней аварии на городских сетях.
24 октября утром в Питкяранте произошла авария на сетях водоснабжения. В городе пропала вода. По словам Сергея Матвеева, причиной послужило возгорание электрооборудования на станции хозпитьевого водоснабжения. Силами экстренных служб возгорание было оперативно ликвидировано. Специалисты ООО «РК Гранд» и работники МКУ «Хозяйственное управление ПМО» провели необходимые работы по переподключению и запуску оборудования. В настоящее время, утверждает глава, водоснабжение в городе полностью восстановлено.
Добавим, что сегодня у Сергея Матвеева первый рабочий день в должности главы без приставки и. о. Его кандидатура была утверждена депутатами Совета на сессии 23 октября единогласно.
