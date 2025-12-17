Водозаборную скважину в деревне Илемсельга удалось сохранить

Источник водоснабжения в деревне Илемсельга Кондопожского района, который сейчас числится на балансе РЖД, сохранят.
Как рассказал глава Кондопожского муниципального района Алексей Кононов, такое решение приняли после обсуждений с правительством Карелии и профильными министерствами.
Сейчас администрация Кондопожского района ведет переговоры с РЖД о передаче земли и самой скважины в муниципальную собственность. После оформления всех документов объект перейдет на баланс местного предприятия ЖКХ, которое будет заниматься его обслуживанием и эксплуатацией.
— Специалисты администрации прилагают все усилия, чтобы процесс передачи прошел максимально оперативно и без сбоев, — отметил Алексей Кононов и поблагодарил Минстрой и правительство РК за помощь в решении вопроса.