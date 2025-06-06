Воду вблизи форелевого хозяйства в Мунозеро проверят в лаборатории

Эксперты возьмут пробы воды возле садков в Мунозеро. На качество воды в озере пожаловались местные жители.

В Минсельхозе Карелии прокомментировали информацию о загрязнении Мунозеро в Кондопожском районе.

Напомним, жители разместили видеоролик 13 июля. Они пожаловались на непонятные белые хлопья в водоеме и запах тухлой рыбы. Люди связывают это с деятельностью форелеводов.

— Вода мутная. По озеру курсируют постоянно какие-то люди на моторках и пытаются весь этот жир разогнать к берегам. Мы в ужасе. Стоит жара. Даже в воду не зайти. У всех кинуты насосы в озеро для использования воды в домах, — рассказали жители.

После сообщения в СМИ началась проверка Прокуратуры. Также информацию о загрязнении озера изучает Минприроды Карелии. Задействованы и представители других ведомств.

— Для объективного и всестороннего установления фактов и обстоятельств необходимо проведение контрольных мероприятий в связи с тем, что озеро Мунозеро, как и многие другие водоемы региона, комплексно задействуется в хозяйственной деятельности человека, — сообщили в Минсельхозе Карелии.

Специалисты лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» проведут дополнительный отбор проб на гидрохимический анализ в месте размещения садковых линий и контрольном створе.