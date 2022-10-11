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Воду вернули в 40 домов и детсад в одном из районов Петрозаводска

Новости. Общество
18:57, 15 Ноября 2022
фото: © freepik

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Коммунальщики закончили плановые работы в Пятом поселке Петрозаводска, сообщили в ЕДДС города.

Во вторник, 15 ноября, в 13:20 холодное водоснабжение вернулось в сорок домов и детский сад в Пятом поселке Петрозаводска.

Это следующие здания: ул. Локомотивная, д.30, 28, 45, 43, 39, 24, 37, 35, 33, 25, 23, 14, 12А, 12, 21, 17, 15, 10, 19, 8, 4, 6, 2; ул. Восточная, д.7, ул. Речная, д.33, 31, 29, 27, 32, 30, 13, 24, 16, 11, 12, 8, ул. Профсоюзов, д.5, 3, 7, 13 - детский сад №74.

Ранее в ЕДДС столицы Карелии сообщили, что АО «ПКС — Водоканал» будет вести плановые работы с 09.00 до 17.00. 

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