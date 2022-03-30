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Военком Карелии не ожидает роста числа уклонистов от военной службы

Новости. Общество
15:09, 06 Апреля 2022
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ЕРА/ZURAB KURTSIKIDZE

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Полковник Артемьев утверждает, что их в республике реально менее сотни.

В прошлом году в Карелии было возбуждено пять уголовных дел по фактам уклонения от службы в армии, а один из «уклонистов», житель города Костомукша, по решению суда оказался оштрафован на 60 тысяч рублей. Об этом сообщил 6 апреля военком республики Андрей Артемьев на брифинге, посвященном весеннему призыву.

Как признался полковник Артемьев, он не ожидает нынешней весной увеличения числа тех, кто не желает идти в армию.

«Вы знаете, эта цифра, как правило, постоянна, и мы с ней работаем всегда, и с этой категорией работаем. Нельзя сказать, что у нас их очень много. Нельзя даже сказать, что у нас их вообще много. Нельзя всех ставить под одну линию, как говорится, уклонистов. Говорят, там несколько сотен и так далее. Есть ребята, которые учатся в образовательных учреждениях в других городах, их подавляющее большинство. Москва, Санкт-Петербург, и по тем или иным основаниям они еще не могут встать там на учет, а числятся у нас. Мы об этом знаем. По возможности, когда он приезжает сюда, если он успевает, приходит и снимается с учета и становится на учет там. Эта цифра меняется. А традиционно количество тех, которые реально уклоняются, ну, представьте себе, что на учете состоит значительно больше, чем 10 тысяч молодых людей, просто на учете граждан, подлежащих призыву, все вместе, если взять, с отсрочками и так далее, то реальных уклонистов наберется меньше сотни, и то не все из них прямо рьяные уклонисты. Есть ведь и та молодежи, которая не совсем благополучна, даже не знаем, где она, может быть, и находится», – пояснил полковник Артемьев.

О том, куда отправят карельских призывников, читайте тут.

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