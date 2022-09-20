Военком Карелии не рекомендует во время мобилизации покидать регион без специальной справки

В военкоматах будут выдать справки тем, кто не подлежит мобилизации, чтобы спокойно выезжать за пределы республики и страны.

Те, кто получил повестку и четко знает, что будет призван по мобилизации, сейчас не имеет право без разрешения военного комиссара муниципального образования оставлять свое место жительства и убывать в другой район. Но абсолютно спокойно могут уезжать граждане, не подпадающие под частичную мобилизацию. Об этом рассказал военком Карелии Андрей Артемьев в интервью телеканалу «Сампо ТВ 360».

При этом военком республики в настоящее время рекомендует всем оставаться о месту жительства и дождаться окончания мобилизации.

«Приказать оставаться на местах, выставлять какие-то милицейские посты, военные посты, естественно никто из нас не будет. Я очень надеюсь на сознательность наших граждан. Можно прибыть в военкомат и получить справку, которая позволит, если гражданин не подлежит мобилизации, выезжать спокойно за пределы республики и за пределы нашего государства, в том числе», - сообщил Андре Артемьев.

Ранее военком Карелии рассказал, кого не коснется мобилизация.