Военком Карелии призвал не верить фейкам о весеннем призыве

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев обратился к жителям республики.

По словам военкома, в последнее время участились случаи распространения недостоверной, лживой информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, в частности о проведении весенней призывной кампании текущего года.

«Так, в средствах массовой информации, в том числе и в Республике Карелия тиражируются слухи о досрочном проведении призывных мероприятий, отправках в войска молодого пополнения и привлечении военнослужащих по призыву к участию в специальной операции на Донбассе, — заявил Андрей Артемьев. — Обращаю Ваше внимание, что вся достоверная информация о призыве граждан на военную службу размещена в официальных источниках, в частности, на информационном портале Министерства обороны Российской Федерации www.mil.ru».

Как отметил Военный комиссар Карелии, призыв на военную службу проводится в строгом соответствии с руководящими документами, утвержденными высшими должностными лицами Российской Федерации − президентом и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Отправки молодого пополнения в войска будут осуществляться в соответствии с планом, начиная с середины мая 2022 года. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, к участию в специальной операции на Донбассе не привлекаются. Прошу пользоваться только проверенной, достоверной информацией», — подытожил Андрей Артемьев.

Ранее сообщалось, в Карелии планируют призвать в армию более тысячи человек.