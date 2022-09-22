Военком Карелии рассказал, кого не коснется мобилизация

Военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев перечислил категории граждан, которые не подлежат мобилизации.
Как рассказал военком республики в интервью телеканалу «Сампо ТВ 360», частичная мобилизация, которая объявлена президентом Российской Федерации, носит распорядительный характер.
«То есть мы поставляем определенную категорию людей, которую обозначил президент и министр обороны. Людей подготовленных, прошедших военную службу в армии, участников боевых действий, как наиболее подготовленных», — заявил Андрей Артемьев.
По словам военного комиссара республики, не подлежат мобилизации «забронированные» граждане, работники определенных предприятий, органов управления, некоторая категория органов муниципальной и республиканской власти.
«Перечень достаточно обширен. Бронь выдается в мирное время. У них [имеющих бронь] по этому поводу есть соответствующее удостоверение. За исключением тех случаев, когда гражданин прибывает в добровольном порядке, пишет заявление», — пояснил воеком Карелии.
Кроме того, не подлежат мобилизации граждане, имеющие неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Их перечень их установлен Уголовным кодексом.
«Ну, а те, кто имеет право на отсрочку, — это достаточно большой и серьезный перечень. Это статья 18 ФЗ № 31 от 26 февраля 1997 года. Там все предельно ясно и понятно», — отметил Артемьев.
Ранее военком Карелии разъяснил, люди какого возраста подлежат частичной мобилизации.
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