Военком Карелии рассказал, кого не коснется мобилизация

Военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев перечислил категории граждан, которые не подлежат мобилизации.

Как рассказал военком республики в интервью телеканалу «Сампо ТВ 360», частичная мобилизация, которая объявлена президентом Российской Федерации, носит распорядительный характер.

«То есть мы поставляем определенную категорию людей, которую обозначил президент и министр обороны. Людей подготовленных, прошедших военную службу в армии, участников боевых действий, как наиболее подготовленных», — заявил Андрей Артемьев.

По словам военного комиссара республики, не подлежат мобилизации «забронированные» граждане, работники определенных предприятий, органов управления, некоторая категория органов муниципальной и республиканской власти.

«Перечень достаточно обширен. Бронь выдается в мирное время. У них [имеющих бронь] по этому поводу есть соответствующее удостоверение. За исключением тех случаев, когда гражданин прибывает в добровольном порядке, пишет заявление», — пояснил воеком Карелии.

Кроме того, не подлежат мобилизации граждане, имеющие неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Их перечень их установлен Уголовным кодексом.

«Ну, а те, кто имеет право на отсрочку, — это достаточно большой и серьезный перечень. Это статья 18 ФЗ № 31 от 26 февраля 1997 года. Там все предельно ясно и понятно», — отметил Артемьев.

Ранее военком Карелии разъяснил, люди какого возраста подлежат частичной мобилизации.