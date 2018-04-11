Военком Карелии рассказал о призывниках с нетрадиционной ориентацией

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал, много ли в республике призывников с нетрадиционной ориентацией и где они проходят службу.

Военком Карелии Андрей Артемьев рассказал, много ли в республике призывников, которые пытаются "откосить" от службы из-за нетрадиционной ориентации?

"Я их иногда вижу, - сообщил Артемьев, - но не по документам, но мне так кажется. Эта такая огромная редкость. Они же сами об этом не заявляют. На моей памяти был молодой человек из Беломорска. Это было года три назад. Мы его увидели и решили отправить на альтернативную службу. Тенденция, которая имеет место быть на Западе, не находит такого количества откликов у нас. У нас неприемлемо то, что хорошо на Западе. В общем, что хорошо для немца - плохо для русского, и наоборот".

Как пояснили Андрей Артемьев и Алексей Синицын, председатель военно-врачебной комиссии военкомата, "нетрадиционная ориентация призывника не является основанием не служить в армии".